Костю Большого приговорили к пожизненному за ОПГ и заказные убийства

Московский областной суд во вторник, 31 марта, огласил приговор криминальному авторитету Константину Пискареву, известному как Костя Большой. Судья приговорил Пискарева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 1 млн руб.
Его подельники, восемь членов организованной банды: Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров и братья Дмитрий и Николай Юровы — получили различные сроки вплоть до 24 лет лишения свободы.
Александров получил 24 года лишения свободы и штраф 600 тыс. руб. Первые 15 лет он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.
Барабашкин проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима, штраф 400 тыс. руб.
Бережнов — 15 лет в исправительной колонии строгого режима, штраф 500 тыс. руб.
Капков — 12 лет, штраф 400 тыс. руб.
Дмитрий Юров — 17 лет в исправительной колонии строгого режима, штраф в 500 тыс. руб.
Николай Юров — восемь лет девять месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших к Пискареву на общую сумму в 137 млн руб.
12 марта коллегия присяжных единогласно признала фигурантов виновными в бандитизме, 21 убийстве, четырех покушениях, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Пискарев был признан присяжными лидером организованного преступного сообщества.
Гособвинитель просил назначить Косте Большому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в 1,7 млн руб., его сообщникам — от 9,5 до 25 лет лишения свободы.
Судебный процесс длился с 2019 года. Дело несколько раз начинали разбирать заново, и лишь четвертая коллегия присяжных смогла вынести итоговый вердикт.
Константин Пискарев вину не признал и в последнем слове называл обвинение «теорией вероятности и фантастики». Адвокаты защиты просили присяжных вынести оправдательный вердикт из-за того, что, по их мнению, не было доказано существование ОПГ и не найдены тела предполагаемых жертв по нескольким эпизодам. Кроме того, адвокат Пискарева заявляла, что обвинение построено на противоречивых показаниях лиц, заключивших сделку со следствием.
Чем известна банда Кости Большого.
По данным следствия, преступная группировка действовала с 1999 по 2016 год. Как сообщал в 2019 году Следственный комитет, выйти на след банды совместно с сотрудниками ГУУР МВД и ФСБ удалось в 2016 году в ходе расследования убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко. Расследуя дело об убийстве Душко, следователь установил взаимосвязь между несколькими подобными преступлениями, и около двух десятков уголовных дел были соединены в одно производство.
По данным СКР, всего члены банды на территории Москвы, Московской области и других регионов убили 21 человека.
Расследуя убийство мэра, следователи выяснили, что между Душко и Пискаревым возник конфликт из-за того, что от действий главы Сергиева Посада могли пострадать «коммерческие интересы лидера банды». Пискарев решил устранить Душко и, как считает следствие, отдал приказ одному из членов банды Сергею Безрукову собрать информацию о рабочем графике и его маршрутах передвижения.
Убийство произошло утром 22 августа 2011 года, Пискарев и Безруков подкараулили Душко у его дома, Пискарев произвел не менее семи выстрелов из пистолета. От полученных ранений мэр скончался на месте.
ОПГ Пискарева также причастна к убийствам экс-замминистра юстиции Владимира Постышева, руководителя научного центра правовой информации при Минюсте Марата Газизова, сотрудника УВД ЦАО Романа Маслова и других.
Во время судебного процесса было установлено, что банда занималась устранением не только лиц, мешающих развитию бизнеса Пискарева, но и из-за невыполнения долговых обязательств, а также тех, из-за кого могла произойти утечка информации о деятельности группировки; ОПГ также занималась заказными убийствами.
Константин Пискарев родился в 1972 году в московском районе Медведково. Он закончил военное училище. Прозвище Костя Большой Пискарев получил за двухметровый рост и мощное телосложение. После того как Пискарев отслужил в армии, он занялся рэкетом, выбиванием долгов и силовым сопровождением бизнеса. В 1994 году его задержали за расстрел четырех человек, в 1996 году Пискарев вышел на свободу из-за отказа свидетелей от своих показаний. После этого Пискарев создал собственную банду, которая более 13 лет считалась одной из самых жестоких в столице.
Пискарева задержали в 2016 году, и с тех пор он содержался под стражей. Судебный процесс по делу ОПГ Пискарева стартовал в 2019 году. В процессе коллегия присяжных четыре раза распадалась, в результате чего суд был вынужден формировать новую коллегию и заново начинать рассмотрение в новом составе.