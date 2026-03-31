Костю Большого приговорили к пожизненному за ОПГ и заказные убийства

Константин Пискарев родился в 1972 году в московском районе Медведково. Он закончил военное училище. Прозвище Костя Большой Пискарев получил за двухметровый рост и мощное телосложение. После того как Пискарев отслужил в армии, он занялся рэкетом, выбиванием долгов и силовым сопровождением бизнеса. В 1994 году его задержали за расстрел четырех человек, в 1996 году Пискарев вышел на свободу из-за отказа свидетелей от своих показаний. После этого Пискарев создал собственную банду, которая более 13 лет считалась одной из самых жестоких в столице.