В Калининграде откроется новая выставка о великих учителях в искусстве

Уже 9 апреля в калининградском филиале Третьяковской галереи можно будет увидеть новую экспозицию «Великие учителя». Проект, приуроченный к 80-летию региона и 170-летию со дня основания главного музея в Москве, расскажет о жизнях и судьбах выдающихся художников и скульпторов XX века. Многие из них воспитали плеяду мастеров, заложивших основы изобразительного искусства самого западного региона страны. Спецкор «РГ» одним из первых побывал на еще не оформленной выставке и выяснил, какие шедевры уже в ближайшее время покажут гостям и жителям янтарного края.
Под будущую выставку выделили отдельные помещения. Сейчас сотрудники музея бережно развешивают картины, а также устанавливают многочисленные скульптуры. Некоторые из них весьма массивные, сдвинуть их удается только при помощи специального подъемника.
Один из таких увесистых шедевров — это, конечно, легендарная бронзовая «Физкультурница» 1947 года (Матвей Манизер). Ее высота составляет около 180 сантиметров. Катать такую «даму» по залам — задача не из легких в прямом смысле слова.
Всего в Калининград привезли более 60 произведений искусства из золотого фонда «Третьяковки». Имена говорят сами за себя: Константин Коровин, Федор Богородский, Юрий Пименов, Гелий Коржев, Алексей Щусев, Матвей Манизер, Дмитрий Мочальский и другие. Большинство их работ покажут в Янтарном крае впервые.
Многие ученики упомянутых мастеров перебрались после завершения Великой Отечественной войны в разрушенную Калининградскую область и своими глазами увидели, как она возродилась из пепла. Эту эпоху они отразили в своем творчестве.
Структурно выставку разделят на четыре части: «Радость жизни», «Родной край», «Люди и судьбы», «Мир искусства». Они помогут связать истории мастеров и их учеников с судьбой Калининградской области.
«Этот проект изначально готовился к юбилейным датам, он получился очень интересным и многослойным. Главным образам выставка посвящена художникам, которые были учителями калининградских мастеров, оставшихся в регионе после завершения Великой Отечественной войны. Мы провели большую исследовательскую работу и выяснили, что многие знаменитые представители регионального искусства — Николай Карякин, Михаил Песковский, Владимир Михайловский — учились у метров, работы которых хранятся в главном музее в Москве», — рассказала главный специалист по экспозиционно-выставочной деятельности филиала Третьяковской галереи в Калининграде Екатерина Илюшкина.
Сейчас сотрудники музея развешивают картины по местам. Фото: Денис Гонтарь.
Например, одними из главных хитов выставки станут шедевры Юрия Пименова, которые отлично подчеркивают индустриализацию, иллюстрируют масштабные стройки 60−70-х годов прошлого века и простую жизнь советского человека. Все эти тенденции были актуальны и для Калининградской области, которая активно застраивалась в тот период.
Стоит упомянуть и графику Алексея Щусева, выполненную в городской тематике. Его ученик Арсений Максимов был главным архитектором Калининграда в послевоенные годы.
Выставка «Великие учителя» не замкнется только на калининградской «Третьяковке». Это большой проект, в который включились Музей Мирового океана, Калининградский музей изобразительных искусств и Калининградский историко-художественный музей. По сути, он представляет собой новый туристический маршрут: пока в филиале Третьяковской галереи будут вести разговор о знаменитых мастерах, региональные музеи расскажут о шедеврах их учеников. Чтобы посетителями был легче ориентироваться, для них подготовят специальные карты и информационные буклеты.