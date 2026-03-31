Тело зарезанного мужчины нашли в подвале дома в Воронежской области

Жителя Кантемировского района задержали по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 31 марта.
Преступление было совершено 17 марта в одном из домов в рабочем посёлке Кантемировка. Между хозяином жилища и гостем произошёл конфликт. Тогда второй мужчина взял молоток и несколько раз ударил им по голове 66-летнего хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенёс тело умершего в подвал. Также он избавился от своей одежды и ножа.
Тело мужчины обнаружили лишь на пятые сутки после убийства. В этот день в местную полицию поступило заявление от родственников погибшего, которые сообщили, что мужчина перестал выходить на связь.
Подозреваемого в совершении преступления задержали в его собственном доме. Им оказался 40-летний местный житель. Ранее он был судим за различные преступления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве. Максимальное наказание по этой статье —15 лет лишения свободы.
На данный момент полицейские совместно со следователями СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.