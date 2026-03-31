В Волгограде установят памятник режиссеру Станиславу Говорухину

Увековечить память режиссера Станислава Говорухина предложила на встрече с губернатором Андреем Бочаровым общественный деятель, почетный гражданин Волгограда и области Хельви Латту.
«Совсем недавно вся страна отмечала юбилей кинорежиссера, артиста и политика. Когда-то общаясь с ним, я убедилась, какой это патриот, как он любит свою страну», — рассказала она.
Глава региона поддержал инициативу.
«Мне посчастливилось знать Станислава Сергеевича лично, общаться, вместе работать. Он ушел из жизни, оставив большое наследие: честность и порядочность, ответственность и пример любви к Отечеству. Это был абсолютный государственник, пример для многих поколений», — поделился губернатор.