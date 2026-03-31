Цветы на балконе: как выбрать растения для северной, южной, восточной и западной стороны

С приходом весны многие мечтают о собственном зеленом уголке. Вовсе не обязательно ждать выходных на даче — маленький, но цветущий сад можно устроить прямо на балконе, даже если солнце заглядывает туда изредка. Какие цветы выбрать для балкона в зависимости от стороны света, как за ними правильно ухаживать и на что обратить внимание при покупке семян — в материале «Газеты.Ru».
Какие цветы выбрать для балкона.
Балкон — отличное место для выращивания самых разных растений. Прежде всего стоит обратить внимание на герани, папоротники и пальмы: эти комнатные любимцы прекрасно чувствуют себя на открытом воздухе в летний период. Когда ночная температура стабильно держится выше 15 ℃, к ним можно смело добавить спатифиллум, разместив его в полутенистом уголке, рассказала «Газете.Ru» Ирина Лебедева, начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
При выборе растений для балкона нужно учитывать, на какую сторону он выходит.
~Южная сторона~
Южная сторона — рай для солнцелюбивых растений. Прямые солнечные лучи здесь присутствуют практически весь световой день. Здесь будут хорошо себя чувствовать цветы, которые не боятся жары и засухи.
* Петуния — одно из самых популярных растений в мире. Для комфортного роста ей необходима температура в диапазоне 18−24 ℃ и хорошее освещение, поэтому размещайте горшки на южной или восточной стороне, объясняет Ирина Лебедева. Поливать петунию достаточно дважды в неделю: земля должна оставаться умеренно влажной, но не переувлажненной. В дождливые дни дополнительный полив не требуется. Чтобы сформировать красивый пышный куст, прищипните молодое растение после появления 5−6 листьев, а по мере роста подрезайте выбивающиеся побеги. Растение не переносит морозов, поэтому в нашем климате оно однолетнее.
~Северная сторона~
Северные балконы получают минимум прямого солнца, но это не значит, что они обречены на запустение. Для них отлично подойдут тенелюбивые и теневыносливые растения.
* Бегония — настоящая находка для северного балкона: она не переносит прямых солнечных лучей, предпочитает полутень и цветет с лета до середины осени. Оптимальная температура для ее пышного цветения — 18−23 ℃. Чтобы бегония радовала вас красивыми цветами, важно поддерживать почву в слегка увлажненном состоянии — для этого достаточно поливать ее каждые 2−3 дня.
Из однолетников для северного балкона подойдут настурция, душистый горошек и алиссум.
~Восточная сторона~
Восточный балкон освещается мягким утренним солнцем, которое идеально подходит для многих растений. На этой стороне хорошо растут культуры, предпочитающие яркий, но рассеянный свет.
* Анютины глазки (виола) — не требуют яркого прямого солнца, комфортно себя чувствуют в легкой полутени, цветут все лето и даже теплой осенью. Виоле нужна температура от 15 до 21 ℃, поливать ее достаточно два раза в неделю. Морозостойкие сорта способны выдерживать температуры 5−10 ℃.
~Западная сторона~
Западный балкон получает достаточно яркий, но не такой активный свет, в отличие от южного. Здесь уместны те же растения, что и на восточной стороне. Хорошо будут расти на западной стороне вьющиеся культуры, которые любят солнце во второй половине дня.
* Вереск — морозостойкий кустарник, предпочитает рассеянное освещение, хорошо растет на западной или восточной стороне. Несмотря на то что растение способно переносить морозы до −15 ℃, с наступлением холодов лучше занести его в квартиру. Почва под вереском должна оставаться постоянно увлажненной, а в летний период рекомендуется дополнительно опрыскивать листья.
Как правильно ухаживать за растениями на балконе.
~Полив~
Частота полива зависит от стороны света. На южной стороне земля высыхает быстро — поливайте примерно трижды в неделю. На северной, в тени и прохладе, достаточно двух раз.
~Удобрения~
Для активного цветения растениям нужны подкормки. Раз в месяц вносите комплексные удобрения, богатые калием и фосфором (они стимулируют образование бутонов). Азотные удобрения лучше использовать для наращивания зеленой массы, но не переусердствуйте: избыток азота может снизить цветение, предупреждает эксперт.
~Обрезка и формирование~
Чтобы кусты были пышными, прищипывайте молодые растения после появления 5−6 листьев, уточняет Ирина Лебедева. Удаляйте увядшие цветки — это продлевает цветение и стимулирует образование новых бутонов. У ампельных видов (петуния, фуксия, сурфиния) регулярно подрезайте слишком длинные побеги, чтобы сохранить декоративность.
~Адаптация растений~
Не торопитесь сразу выставлять растения на улицу — дайте им время привыкнуть. Примерно полторы недели просто выносите их на балкон в дневные часы, а вечером снова забирайте домой.
На что обратить внимание при покупке семян.
По словам Ирины Лебедевой, хорошие семена — это те, которые соответствуют ГОСТу: для многолетников действует" 12420–81", для однолетников —" 12260–81". Согласно им, в пакетике не должно быть никаких посторонних карантинных сорняков, вредителей или следов болезней. Плюс ко всему, семена должны иметь высокую всхожесть, выглядеть правильно — иметь тот цвет и форму, которые характерны именно для этого растения.
«Отдельный момент — упаковка. Она должна быть либо герметичной, либо стандартной, но обязательно с четкой маркировкой. На этикетке должна быть вся информация о сорте и качестве — без этого брать семена просто не стоит», — объясняет собеседница «Газета.Ru».
Перед покупкой семян также обратите внимание на следующие моменты:
* Любая партия семян обязана иметь свидетельство и акт апробации — именно они подтверждают, что семена взойдут и окажутся именно того сорта, который заявлен.