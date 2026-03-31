Цветы на балконе: как выбрать растения для северной, южной, восточной и западной стороны

С приходом весны многие мечтают о собственном зеленом уголке. Вовсе не обязательно ждать выходных на даче — маленький, но цветущий сад можно устроить прямо на балконе, даже если солнце заглядывает туда изредка. Какие цветы выбрать для балкона в зависимости от стороны света, как за ними правильно ухаживать и на что обратить внимание при покупке семян — в материале «Газеты.Ru».

Какие цветы выбрать для балкона.

Балкон — отличное место для выращивания самых разных растений. Прежде всего стоит обратить внимание на герани, папоротники и пальмы: эти комнатные любимцы прекрасно чувствуют себя на открытом воздухе в летний период. Когда ночная температура стабильно держится выше 15 ℃, к ним можно смело добавить спатифиллум, разместив его в полутенистом уголке, рассказала «Газете.Ru» Ирина Лебедева, начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

При выборе растений для балкона нужно учитывать, на какую сторону он выходит.

~Южная сторона~

Южная сторона — рай для солнцелюбивых растений. Прямые солнечные лучи здесь присутствуют практически весь световой день. Здесь будут хорошо себя чувствовать цветы, которые не боятся жары и засухи.

* Петуния — одно из самых популярных растений в мире. Для комфортного роста ей необходима температура в диапазоне 18−24 ℃ и хорошее освещение, поэтому размещайте горшки на южной или восточной стороне, объясняет Ирина Лебедева. Поливать петунию достаточно дважды в неделю: земля должна оставаться умеренно влажной, но не переувлажненной. В дождливые дни дополнительный полив не требуется. Чтобы сформировать красивый пышный куст, прищипните молодое растение после появления 5−6 листьев, а по мере роста подрезайте выбивающиеся побеги. Растение не переносит морозов, поэтому в нашем климате оно однолетнее.



* Бархатцы — неприхотливые цветы, которые великолепно переносят высокие температуры и активно цветут даже при 30 ℃. В знойную погоду их достаточно поливать два-три раза в неделю, и они будут радовать вас буйным цветением на протяжении всего сезона.



* Герань (пеларгония) прекрасно выдерживает прямые солнечные лучи, а при правильном уходе будет обильно цвести. Для подкормки дважды в неделю используйте жидкие минеральные удобрения на базе калия, азота, железа. Важно регулярно поливать и разрыхлять почву, чтобы земля насыщалась кислородом.



* Портулак — идеальный выбор для южной стороны, где палящее солнце мгновенно высушивает землю. Его махровые цветки напоминают маленькие розочки, а суккулентная листва сама по себе служит украшением. Единственный недостаток — в пасмурную погоду цветки остаются закрытыми. Портулак — суккулент, поэтому здесь лучше придерживаться принципа «лучше недолить, чем перелить». В среднем его нужно поливать 1−2 раза в неделю.

~Северная сторона~

Северные балконы получают минимум прямого солнца, но это не значит, что они обречены на запустение. Для них отлично подойдут тенелюбивые и теневыносливые растения.

* Бегония — настоящая находка для северного балкона: она не переносит прямых солнечных лучей, предпочитает полутень и цветет с лета до середины осени. Оптимальная температура для ее пышного цветения — 18−23 ℃. Чтобы бегония радовала вас красивыми цветами, важно поддерживать почву в слегка увлажненном состоянии — для этого достаточно поливать ее каждые 2−3 дня.



* Фуксии — одни из самых удобных растений для балкона. Они устойчивы к заморозкам, хорошо растут в рассеянном свете и при правильном уходе радуют цветением год за годом. Летом им комфортно при температуре от 18 до 25 ℃, а поливать их достаточно раз в 2−3 дня. Зимой фуксии погружаются в период покоя, поэтому их рекомендуется убирать в темное прохладное место (около 10 ℃).



* Плющ — комфортно себя чувствует в полутени, не требует обильного полива. Оптимальная температура для его роста составляет 18−22 ℃. Из плюща можно создать эффектное украшение: оплести им стены или сформировать живописный «шатер».

Из однолетников для северного балкона подойдут настурция, душистый горошек и алиссум.

~Восточная сторона~

Восточный балкон освещается мягким утренним солнцем, которое идеально подходит для многих растений. На этой стороне хорошо растут культуры, предпочитающие яркий, но рассеянный свет.

* Анютины глазки (виола) — не требуют яркого прямого солнца, комфортно себя чувствуют в легкой полутени, цветут все лето и даже теплой осенью. Виоле нужна температура от 15 до 21 ℃, поливать ее достаточно два раза в неделю. Морозостойкие сорта способны выдерживать температуры 5−10 ℃.



* Бальзамин — нежное травянистое растение, которое ценится за невероятно обильное и долгое цветение. Он полная противоположность любителя засухи портулака, растение не выносит прямого полуденного солнца: листья могут получить ожоги, а цветы быстро завянут. В жару на балконе его нужно поливать ежедневно, а иногда и дважды в день.



* Настурция и душистый горошек отлично подходят для восточного балкона. Настурция цветет до заморозков, плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому утреннее солнце для нее идеально. Душистый горошек активно тянется вверх, особенно в тепле (20−24 ℃), поэтому позаботьтесь об опорах заранее.



* Из ампельных растений можно использовать сурфинию — близкую родственницу петунии. Она любит свет, но легче переносит полутень, чем петуния, и образует пышные каскады из мелких цветков.

~Западная сторона~

Западный балкон получает достаточно яркий, но не такой активный свет, в отличие от южного. Здесь уместны те же растения, что и на восточной стороне. Хорошо будут расти на западной стороне вьющиеся культуры, которые любят солнце во второй половине дня.

* Вереск — морозостойкий кустарник, предпочитает рассеянное освещение, хорошо растет на западной или восточной стороне. Несмотря на то что растение способно переносить морозы до −15 ℃, с наступлением холодов лучше занести его в квартиру. Почва под вереском должна оставаться постоянно увлажненной, а в летний период рекомендуется дополнительно опрыскивать листья.



* Ипомея, клематис, душистый горошек и дикий виноград создадут зеленые «ширмы». Ипомея и душистый горошек будут получать достаточно света для активного роста и цветения. Дикий виноград быстро разрастается и к осени радует багряной листвой.



* Бархатцы и петунии получат на западной стороне достаточно света, но не будут страдать от изнуряющей полуденной жары, как на юге.



* Фуксия и бегония на западном балконе чувствуют себя комфортно, если обеспечить им защиту от самых жарких послеполуденных лучей.

Как правильно ухаживать за растениями на балконе.

~Полив~

Частота полива зависит от стороны света. На южной стороне земля высыхает быстро — поливайте примерно трижды в неделю. На северной, в тени и прохладе, достаточно двух раз.

~Удобрения~

Для активного цветения растениям нужны подкормки. Раз в месяц вносите комплексные удобрения, богатые калием и фосфором (они стимулируют образование бутонов). Азотные удобрения лучше использовать для наращивания зеленой массы, но не переусердствуйте: избыток азота может снизить цветение, предупреждает эксперт.

~Обрезка и формирование~

Чтобы кусты были пышными, прищипывайте молодые растения после появления 5−6 листьев, уточняет Ирина Лебедева. Удаляйте увядшие цветки — это продлевает цветение и стимулирует образование новых бутонов. У ампельных видов (петуния, фуксия, сурфиния) регулярно подрезайте слишком длинные побеги, чтобы сохранить декоративность.

~Адаптация растений~

Не торопитесь сразу выставлять растения на улицу — дайте им время привыкнуть. Примерно полторы недели просто выносите их на балкон в дневные часы, а вечером снова забирайте домой.

На что обратить внимание при покупке семян.

По словам Ирины Лебедевой, хорошие семена — это те, которые соответствуют ГОСТу: для многолетников действует" 12420–81", для однолетников —" 12260–81". Согласно им, в пакетике не должно быть никаких посторонних карантинных сорняков, вредителей или следов болезней. Плюс ко всему, семена должны иметь высокую всхожесть, выглядеть правильно — иметь тот цвет и форму, которые характерны именно для этого растения.

«Отдельный момент — упаковка. Она должна быть либо герметичной, либо стандартной, но обязательно с четкой маркировкой. На этикетке должна быть вся информация о сорте и качестве — без этого брать семена просто не стоит», — объясняет собеседница «Газета.Ru».

Перед покупкой семян также обратите внимание на следующие моменты:

* Любая партия семян обязана иметь свидетельство и акт апробации — именно они подтверждают, что семена взойдут и окажутся именно того сорта, который заявлен.



* Обязательно проверьте срок годности и целостность упаковки — надорванный или потертый пакет должен вас насторожить. Не лишним будет убедиться в наличии номера партии и ГОСТа. И конечно, хороший производитель всегда укажет все самое важное о сорте: на какую высоту вырастет растение и когда порадует вас цветением.



* Не гонитесь за экзотикой, берите то, что проверено в вашем регионе. Районированные сорта от надежных производителей — лучший выбор.



* Если дата выбита типографским способом, а не просто напечатана — это хороший признак, такой пакет вызывает больше доверия. И еще один момент: фольгированная упаковка сохраняет семена куда дольше, чем обычная бумажная.