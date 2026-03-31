Реверсивное движение введут на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика

Схему движения временно изменят на участке трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».
На участке км 1531 — 1536 — перевальном участке в районе Геленджика — выполнят дорожные работы. В обоих направлениях введут временную схему движения с применением реверса со светофорным регулированием отрезками по 300−500 метров.
На участке трассы отремонтируют покрытие, восстановят бортовой камень и обустроят железобетонное ограждение.
Реверсивное движение введут с 1 апреля по 6 июня. Водителей просят учитывать изменения при планировании поездок.