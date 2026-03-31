Семь общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в этом году

В Нижнем Новгороде насчитывается уже почти 300 пространств, благоустроенных за последние годы. В этом году будут обновлены еще семь общественных территорий. Благоустройство пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
В парке им. 777-летия Нижнего Новгорода сделают скейт-парк, пляжную и игровую зоны, установят новую систему освещения. В сквере им. Космонавта Комарова выполнят ремонт покрытия, поставят новые скамейки, посадят деревья и кустарники. В зеленой зоне напротив ЖК «Корабли» появится хоккейная коробка, детская игровая зона. Кроме того, на всех трех территориях появятся теннисные столы.
В пространстве на бульваре Нефтепереработчиков в Кстово заменят покрытие, установят лавочки и сделают детскую игровую зону. Детская и игровая зоны также появятся на общественной территории в деревне Малая Ельня между улицами Садовой и Светлой. Еще там обновят освещение и пешеходные дорожки.
На откосе в поселке Приволжский в Кстово установят новую систему освещения, детскую площадку, лавочки и урны. Благоустройство также коснется пешеходной зоны на проспекте Победы в Кстово.
Отмечается, что в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода уже начались работы. Затем приступят к обновлению территорий в Сормовском районе и в Кстово — для этого получают специальные ордера. По остальным зонам заключаются контракты, рабочие начнут выходить на места во второй декаде апреля.
