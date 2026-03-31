Мэр Нижнекамска сообщил о пострадавшем жилье в городе

При пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» пострадало имущество некоторых жителей города, сообщил мэр города Радмир Беляев в своем телеграм-канале.
«В некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах», — написал он.
Беляев опубликовал телефоны службы учета претензий граждан, по которым должны обращаться граждане, имущество которых пострадало: 8 (8555) 35−10−72 или 8 (8555) 35−10−00.
«Специалисты ситуационного центра при необходимости помогут просмотреть записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения», — добавил глава города.
Ранее глава города предупредил о возгорании на территории предприятия, сообщив, что пожарные локализуют очаг. Позже он назвал предварительной причиной происшествия сбой в работе оборудования. Очевидицы рассказали РБК о звуках взрыва перед пожаром.
На данный момент известно об одном погибшем и 50 пострадавших. Управление Следственного комитета (СК) Татарстана возбудило дело по ст. 217 Уголовного кодекса России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
