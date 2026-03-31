СМИ: НАТО делает ставку на болота и леса в защите от России

В Европейском союзе всерьез начали обсуждать стратегию «ландшафтной защиты» как часть оборонной доктрины. В блоке призывают вновь сделать Европу «дикой», чтобы успешно противостоять России.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Немецкий портал Frauenaerzte NMS пишет, что до сих пор планы обороны Евросоюза основывались на вооружении, альянсах и технологиях. Но теперь в блоке начали обсуждать нетипичную стратегию сдерживания — восстановление болот, пойм рек и лесов. Эти «оборонные рубежи», как утверждает издание, могут оказаться столь же эффективными, как бетонные бункеры и противотанковые заграждения, только с дополнительными преимуществами для климата и биоразнообразия.

Идея состоит в том, что восстановление болот на большой площади позволит затопить поймы рек и защитить старые леса, что автоматически создаст естественные барьеры.

Танки и тяжелая техника не смогут пройти по вязкой болотной почве, а леса перекроют обзорные площадки для противника и затруднят разведку, использование артиллерии и поддержку с воздуха.

В результате войска, успешность которых во многом зависит от мобильности и снабжения, вынуждены будут искать обходные пути или рискованные переходы. В результате атаки потеряют темп и элемент неожиданности, поясняет издание.

Frauenaerzte отмечает, что идею «природы как оружия» Евросоюзу подала Украина. В 2022 году, во время наступления российской армии, вооруженные силы Украины, чтобы выиграть время, взорвали плотину на реке Ирпень.

За считанные часы сельскохозяйственная равнина превратилась в огромное болото, дороги исчезли, а почва превратилась в топкую трясину. После этого Украина неоднократно подрывала дамбы и водохранилища для замедления продвижения российских войск.

Эта тема особенно актуальна для восточного фланга НАТО: вдоль границ с Россией и Белоруссией. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что страны Балтии и Польша делают ставку именно на «естественные препятствия» на своих восточных рубежах.

Как заявил польский замминистра обороны Цезары Томчик, «мы видим в природе своего союзника и намерены использовать ее в полной мере».

Spiegel подчеркивает, что даже в эпоху высоких технологий — дронов, спутников и высокоточного оружия, — решающее значение в войне имеет «земля под ногами»: умение превратить рельеф в непреодолимую преграду или смертельную ловушку обеспечивает реальное превосходство в бою.

