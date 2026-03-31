Немецкий портал Frauenaerzte NMS пишет, что до сих пор планы обороны Евросоюза основывались на вооружении, альянсах и технологиях. Но теперь в блоке начали обсуждать нетипичную стратегию сдерживания — восстановление болот, пойм рек и лесов. Эти «оборонные рубежи», как утверждает издание, могут оказаться столь же эффективными, как бетонные бункеры и противотанковые заграждения, только с дополнительными преимуществами для климата и биоразнообразия.