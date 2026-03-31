Немецкий портал Frauenaerzte NMS пишет, что до сих пор планы обороны Евросоюза основывались на вооружении, альянсах и технологиях. Но теперь в блоке начали обсуждать нетипичную стратегию сдерживания — восстановление болот, пойм рек и лесов. Эти «оборонные рубежи», как утверждает издание, могут оказаться столь же эффективными, как бетонные бункеры и противотанковые заграждения, только с дополнительными преимуществами для климата и биоразнообразия.
Идея состоит в том, что восстановление болот на большой площади позволит затопить поймы рек и защитить старые леса, что автоматически создаст естественные барьеры.
В результате войска, успешность которых во многом зависит от мобильности и снабжения, вынуждены будут искать обходные пути или рискованные переходы. В результате атаки потеряют темп и элемент неожиданности, поясняет издание.
За считанные часы сельскохозяйственная равнина превратилась в огромное болото, дороги исчезли, а почва превратилась в топкую трясину. После этого Украина неоднократно подрывала дамбы и водохранилища для замедления продвижения российских войск.
Эта тема особенно актуальна для восточного фланга НАТО: вдоль границ с Россией и Белоруссией. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что страны Балтии и Польша делают ставку именно на «естественные препятствия» на своих восточных рубежах.
Spiegel подчеркивает, что даже в эпоху высоких технологий — дронов, спутников и высокоточного оружия, — решающее значение в войне имеет «земля под ногами»: умение превратить рельеф в непреодолимую преграду или смертельную ловушку обеспечивает реальное превосходство в бою.