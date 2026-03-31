Более 60 кг еды изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска и сожгли

Специалисты Россельхознадзора подвели итоги пограничного ветеринарного контроля в аэропорту Красноярска за март 2026 года. За месяц они проверили 251 международный рейс.
В ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, обнаружили 62,6 килограмма продукции животного происхождения, которую ввозили с нарушением ветеринарно-санитарных норм. В основном это были мясные и молочные изделия, а также мёд. Всю опасную с точки зрения ветеринарии продукцию уничтожили — сожгли в специальной печи прямо на территории пункта пропуска.
38 нарушителей привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований ветеринарного законодательства России и ЕАЭС.
Кроме того, в марте сотрудники ведомства оформили вывоз 14 домашних животных, которые улетали за границу вместе с хозяевами. Среди них — 11 собак (французский бульдог, пудель, джек-рассел-терьер, чихуахуа, йоркширский терьер, немецкий шпиц, среднеазиатская овчарка) и три беспородные кошки. Питомцы отправились в Таиланд, Германию, Грузию, Испанию, Италию, Монголию и Вьетнам.
Также за месяц из Кыргызстана ввезли две партии декоративных птиц — всего 1430 попугаев (волнистые, неразлучники, кореллы, ожереловые), а из Узбекистана поступило три партии инкубационного куриного яйца общим объёмом более 418 тысяч штук.
Ранее мы сообщали, что 22,5 тонны сухофруктов из Таджикистана привезли в Красноярский край.