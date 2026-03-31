Более 60 кг еды изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска и сожгли

В ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, обнаружили 62,6 килограмма продукции животного происхождения, которую ввозили с нарушением ветеринарно-санитарных норм. В основном это были мясные и молочные изделия, а также мёд. Всю опасную с точки зрения ветеринарии продукцию уничтожили — сожгли в специальной печи прямо на территории пункта пропуска.