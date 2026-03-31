В Таганроге после атаки БПЛА по 47 адресам ввели локальный режим ЧС

В Таганроге после атаки беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, соответствующее решение комиссии по ЧС действует с 22 часов 29 марта в отношении 47 адресных ориентиров. Пост был опубликован сегодня, 31 марта.
Для координации действий создан оперативный штаб. Основная задача штаба — обеспечить четкую организацию работ на местах, взаимодействие служб и контроль сроков выполнения первоочередных мер помощи. Продолжается оценка ущерба, этим занимается комиссия из пяти мобильных групп. Специалисты уже обошли 31 частный дом и начали работу в шести многоквартирных домах.
— Понимаю, что ожидание может быть тревожным. Комиссия обязательно придет ко всем пострадавшим, — написала Светлана Камбулова.
После оценки ущерба пострадавшие смогут подать заявления на единовременную помощь и материальную поддержку в случае утраты имущества. На основании актов проверок также начнут замеры, изготовление и монтаж окон.
По любым возникающим вопросам, включая порядок назначения компенсационных выплат, необходимо обращаться в управление защиты от ЧС Таганрога (Морозова, 8), телефону горячей линии: +7 (8634) 37−50−88.
Также поступили обращения о 29 поврежденных автомобилях. Заявления и документы на получение возмещения принимаются в управлении транспорта Таганрога.
Добавим, 31 марта уточнили информацию по пострадавшим. Одна из женщин остается в областном ожоговом центе. Один человек — на госпитальном лечении в БСМП, еще двое пострадавших — на амбулаторном лечении. Медики оказывают всем необходимую помощь.
