Очевидицы рассказали о звуках взрыва до пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

Очевидицы рассказали РБК о звуках взрыва перед началом пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, в результате которого погиб один человек.
«Толком ничего и не поняла, слышен был сильный взрыв, страшно стало, и потом дым пошел в районе химии, тут главное, чтобы там все живы, здоровы были», — поделилась одна из жительниц Нижнекамска.
Другая очевидица рассказала, что шла возле торгового центра «Эссен» рядом с мечетью, «как вдруг резко из ниоткуда ударило очень сильно». «Сразу же сработали все сигнализации на машинах, некоторые люди в панике стали бежать в подъезды… Было страшно очень», — сказала она.
Днем 31 марта мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что на территории предприятия произошел пожар. По его данным, в некоторых домах жителей города пострадало имущество, в том числе выбиты окна. О взрыве в районе завода сообщали также телеграм-каналы «Осторожно, новости» и SHOT.
Пресс-служба завода назвала причиной возгорания сбой работы оборудования. В результате сбоя и пожара погиб один человек. Кроме того, на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
