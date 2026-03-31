Минобразования сказало про электронную очередь подачи документов в вузы Беларуси

Абитуриентам для бронирования даты и времени посещения приемной комиссии вуза нужно в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний выбрать в порядке приоритета любые три комбинации: вуз — факультет — специальность (с учетом формы обучения). После этого следует выбрать дату, а также время посещения приемной комиссии, распечатать (сохранить) талон с указанием даты и времени посещения приемной комиссии университета. Пошаговая инструкция размещена на официальном сайте Министерства образования.