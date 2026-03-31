Минобразования сказало про электронную очередь подачи документов в вузы Беларуси

Министерство образования сказало про электронную очередь подачи документов в вузы Беларуси.
В ведомстве напомнили, что электронная очередь предназначена для организации предварительной записи, а также для бронирования даты и времени посещения приемных комиссий абитуриентами в период приема документов для получения общего высшего и специального высшего образования в вузах.
Данная система сможет создать более комфортные условия для абитуриентов в момент подачи документов в вузы, уменьшит риск возникновения очередей в первые и последние дни работы приемных комиссий в момент приема документов.
Абитуриентам для бронирования даты и времени посещения приемной комиссии вуза нужно в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний выбрать в порядке приоритета любые три комбинации: вуз — факультет — специальность (с учетом формы обучения). После этого следует выбрать дату, а также время посещения приемной комиссии, распечатать (сохранить) талон с указанием даты и времени посещения приемной комиссии университета. Пошаговая инструкция размещена на официальном сайте Министерства образования.
В ведомстве напомнили, что лица, которые не принимали участи в централизованном экзамене и централизованном тестировании в 2025—2026 года не смогут воспользоваться электронной очередью.
В том случае, если абитуриенты по каким-либо причинам не смогут или же не захотят воспользоваться электронной очередью, то будет возможность, как и ранее, подать документы в порядке живой очереди.
