В Чехии зафиксировали новый антирекорд рождаемости

По данным управления статистики, в 2025 году в Чехии распалось 21,2 тыс. браков — на 0,4 тыс. больше, чем в 2024 году. Разводы затронули более 20,3 тыс. детей. Умерло в республике в общей сложности 113,3 тыс. человек, прирост с 2024 года составил 1,1 тыс. и пришелся в основном на женщин.