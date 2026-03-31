В Петербурге открыли памятник Владимиру Ходыреву

В рамках церемонии был проведён обряд освящения памятника из карельского гранита, после чего состоялась заупокойная лития. Губернатор города Александр Беглов возложил цветы к могиле и почтил память государственного деятеля. В мероприятии также участвовал его сын Александр Ходырев. Глава города отметил, что установка памятника отражает признание заслуг Ходырева перед Петербургом и его жителями. По его словам, в период руководства городом были приняты значимые решения, в том числе восстановлен Музей обороны и блокады Ленинграда на историческом месте в Соляном переулке, несмотря на то, что после 1946 года он находился в разрушенном состоянии. Также он подчеркнул, что работа по развитию музея продолжается.