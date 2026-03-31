Маршруты двух автобусов в Воронеже изменятся с 1 апреля

Речь идёт об общественном транспорте, курсирующем под номерами 18 и 92.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже схемы движения автобусов № 18 и № 92 изменятся со среды, 1 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

Общественный транспорт, курсирующий по маршруту № 18, при движении с улицы Шишкова будет заезжать к ТРЦ «Московский проспект». Таким образом автобусы проследуют по улицам 45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова, Московскому проспекту (с разворотом на нём), бульвару Победы, улице Маршала Жукова и далее по маршруту.

У маршрута № 92 изменится место посадки и высадки пассажиров у цирка. Останавливаться автобусы будут на улице Моисеева. Затем они проследуют по улицам Челюскинцев, Краснознамённой и далее по маршруту. В обратном направлении путь следования останется прежним.