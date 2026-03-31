Решение проблем в сфере образования станет частью новой Народной программы ЕР

В Нижнем Новгороде 25 марта 2026 года партия «Единая Россия» провела третий окружной отчётно-программный форум «Есть результат!». В мероприятии участвовали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред Правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодёжных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО. Центральной темой обсуждения стала поддержка молодежи.
На форуме правительство отчиталось о выполнении текущей программы, активисты также подготовили предложения для новой. Сбор инициатив от жителей всей страны продолжается онлайн на сайте естьрезультат.рф, на офлайн-площадках и круглых столах. Поступило уже свыше 20 тысяч идей. Участники предлагают запустить федеральную программу подготовки гидов с боевым опытом для работы на военно-исторических маршрутах, ввести практические занятия по информационной безопасности, наращивать престиж комплекса ГТО, развивать инфраструктуру в сельской местности и привлекать молодых специалистов: по аналогии с «Земским учителем» запустить программу «Земский тренер», ввести почётный статус «Спортивная семья России».
«Президент поставил цель добиться, чтобы к 2030 году 70% жителей страны регулярно занимались спортом. Задачи по развитию массового спорта также включены в блок народной программы “Единой России”. Для их реализации вместе с регионами и при активной поддержке Правительства “Единая Россия” продолжает создавать спортивную инфраструктуру по всей стране», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что партия, по сути, один из самых главных добровольческих центров страны. Она продвигает проект Минпросвещения «Профессионалитет» — уже создано 500 образовательных кластеров. При поддержке ЕР открыто 50 передовых инженерных школ, более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста». По инициативе президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня.
По словам Владимира Якушева, «Единая Россия» формирует новую образовательную среду, ориентированную на технологическое развитие страны: партия вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России.
Дмитрий Чернышенко поблагодарил ЕР за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодёжи: при непосредственном участии партии запущен новый нацпроект «Молодежь и дети» — в него вошли практически все меры поддержки молодых людей.
«Единая Россия» вместе с правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5−6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ", — сообщил он.