Повышенный риск пожаров ожидается в нижегородских лесах летом и в сентябре

Повышенный риск лесных пожаров ожидается в Нижегородской области в июне, июле и сентябре. Об этом рассказали в пресс-службе Авиалесоохране.
Вероятность возгораний будет превышать среднемноголетние значения в регионах Приволжского федерального округа уже мае. Летом повышенные риски пожаров в лесах ожидаются во всех округах.
В зависимости от месяца риски лесных пожаров будут возникать в разных частях Нижегородской области. В июне возгорания могут возникнуть в южной части региона, а в июле — в юго-восточной части. В сентябре повышенные риски лесных пожаров ожидаются в южной и центральной частях Нижегородской области.
Напомним, сезон охоты на медведя начался в Нижегородской области с 21 марта. Охотиться можно будет до 10 июня.