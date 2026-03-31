Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком возбудил уголовное дело из-за пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

Следователи возбудили уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст.

Источник: РБК

Следователи возбудили уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 Уголовного кодекса) по факту пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан.

По информации следствия, 31 марта 2026 года в цеху промышленного предприятия в Нижнекамске произошел «хлопок» в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе.

На месте начался пожар. Как сообщила пресс-служба предприятия, в результате возгорания погиб один человек и 50 пострадали. В ликвидации пожара задействовали свыше 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

«Нижнекамскнефтехим» принадлежит компании «Сибур». Это один из крупнейших в мире производителей синтетических каучуков.

Минздрав Татарстана сообщил, что медицинскую службу Нижнекамска перевели в режим повышенной готовности, из Набережных Челнов направили дополнительные шесть бригад скорой помощи.

По словам главы Нижнекамского муниципального района Радмира Беляева, в некоторых домах жителей города пострадало имущество, в том числе были выбиты окна.

Как рассказали РБК очевидцы, перед началом пожара на заводе были слышны звуки взрыва. «Толком ничего и не поняла, слышен был сильный взрыв, страшно стало, и потом дым пошел в районе химии, тут главное, чтобы там все живы, здоровы были», — поделилась одна из жительниц города.

