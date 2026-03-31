Следком возбудил уголовное дело из-за пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

Следователи возбудили уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 Уголовного кодекса) по факту пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан.
По информации следствия, 31 марта 2026 года в цеху промышленного предприятия в Нижнекамске произошел «хлопок» в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе.
На месте начался пожар. Как сообщила пресс-служба предприятия, в результате возгорания погиб один человек и 50 пострадали. В ликвидации пожара задействовали свыше 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.
«Нижнекамскнефтехим» принадлежит компании «Сибур». Это один из крупнейших в мире производителей синтетических каучуков.
Минздрав Татарстана сообщил, что медицинскую службу Нижнекамска перевели в режим повышенной готовности, из Набережных Челнов направили дополнительные шесть бригад скорой помощи.
По словам главы Нижнекамского муниципального района Радмира Беляева, в некоторых домах жителей города пострадало имущество, в том числе были выбиты окна.
Как рассказали РБК очевидцы, перед началом пожара на заводе были слышны звуки взрыва. «Толком ничего и не поняла, слышен был сильный взрыв, страшно стало, и потом дым пошел в районе химии, тут главное, чтобы там все живы, здоровы были», — поделилась одна из жительниц города.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.