Объявлены лауреаты театральной премии имени Собольщикова-Самарина

Имена лауреатов самой почётной театральной награды Нижегородской области — премии имени Николая Ивановича Собольщикова-Самарина — объявили сегодня, 31 марта. Награждение прошло в культурно-просветительском центре «Академия “Маяк” имени Андрея Дмитриевича Сахарова» и было посвящено сразу двум праздникам — Дню работников культуры и Международному дню театра.
Главным событием мероприятия стало объявление лауреатов премии имени Собольщикова-Самарина. Она присуждается за значительный вклад в развитие театральной культуры драматургам, режиссёрам, актёрам, дирижёрам, балетмейстерам, художникам и композиторам и другим творческим работникам театров и их руководителям. Ежегодно её лауреатами становятся три выдающихся театральных деятеля региона.
В этом году лауреатами премии стали: артист Нижегородского театра комедии Игорь Смеловский, артист театра «Вера» Владимир Ганин и артист нижегородского ТЮЗа Игорь Авров.
Также в этот день представителям учреждений культуры региона вручили благодарности от Министерства культуры России, благодарности и дипломы от губернатора Нижегородской области и другие федеральные и региональные награды и премии победителям фестиваля «Премьеры сезона».