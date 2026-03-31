Пункт полиции № 1 в Автозаводском районе временно закрыт

Прием граждан осуществляется в отделе полиции на улице Героя Смирнова, 59.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду сообщает о временном закрытии пункта полиции № 1 отдела полиции № 1, расположенного в доме № 5А на улице Переходникова в Автозаводском районе.

Прием граждан в настоящее время осуществляется в отделе полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду на улице Героя Смирнова, 59.

Записаться на прием к руководителю отдела полиции № 1 можно по телефону: 8 (831) 268 41 12.

Работа участковых уполномоченных полиции организована на участковых пунктах по территориальности согласно административным участкам. График приема граждан участковыми уполномоченными полиции, адреса и контактные номера телефонов можно уточнить на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области в рубрике «Ваш участковый/отдел полиции».