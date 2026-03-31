Лифт в новостройке Красноярска рухнул второй раз — при следователях

В доме на улице 1-я Хабаровская в Красноярске продолжают разбираться в обстоятельствах падения лифта, в котором пострадала 15-летняя школьница. Сегодня на месте работали сотрудники Следственного комитета, представители Стройнадзора и компании «Еонесси К». Об этом сообщает KrasMash.
Выяснилось, что причиной аварийной ситуации, в результате которой пострадал ребёнок, стали перепады напряжения в сети. Однако во время следственного эксперимента кабина вновь сорвалась — после этого её опечатали.
Отец пострадавшей девочки обратил внимание на странную деталь: многоэтажка до сих пор не введена в эксплуатацию по электрической части, отсутствует разрешение на работу щитовой. Непонятно, как в таком состоянии застройщик передавал ключи собственникам.
При этом другие подъёмники специалисты в этот раз проверять не стали, хотя от жильцов поступали нарекания и на них.
Напомним, что школьница едва не погибла, когда отправилась в магазин за хлебом. Девочка зашла в лифт дома и упала вместе с ним с 14-го по восьмой этаж.