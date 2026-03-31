Донское предприятие АО «Птицефабрика Белокалитвинская» признали банкротом

АО «Птицефабрика Белокалитвинская» официально признано банкротом — соответствующая информация появилась 30 марта в картотеке арбитражного суда Ростовской области.
Инициатором процедуры банкротства выступило ООО «КБК‑Экспорт», подавшее иск ещё в декабре 2025 года. Согласно документам, птицефабрика задолжала компании свыше 20 млн рублей — предположительно, за поставки сельскохозяйственной продукции (ООО «КБК‑Экспорт» специализируется на оптовых закупках зерна и бобовых).
В последние годы предприятие испытывало серьёзные финансовые трудности. На компанию поступали массовые иски от контрагентов из разных регионов с требованиями погасить долги за поставленную продукцию, однако выполнить обязательства птицефабрика не смогла из‑за нехватки средств.