Оползень произошел у общежитий нижегородского ИТ-кампуса «Неймарк»

Сход грунта произошел у общежитий ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде 31 марта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Оползень случился на улице Одесской. Судя по опубликованным в Сети видео, сход грунта произошел над автомобильной дорогой, которая ведет к метромосту.

Как рассказали в мэрии Нижнего Новгорода, предварительной причиной оползня стало переувлажнение почвы. На место схода грунта уже выехали сотрудники районной администрации и управления инженерной защиты.

Уточняется, что эксперты не обнаружили угрозы движению транспорта, поэтому проезжую часть не перекрывают. Склон обещают восстановить.

Напомним, оползень произошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 27 марта. Из-за схода грунта пришлось перекрыть проезд, так как гора земли оказалась на проезжей части.