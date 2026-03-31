Под Волгоградом ещё два муниципалитета объявили об окончании отопительного сезона

Отметим, в настоящее время из-за резкого потепления жители Волгограда массово жалуются на изнуряющую жару в квартирах. По данным департамента ЖКХ и ТЭК городской администрации постановление о прекращении отопительного сезона уже подготовлено, однако когда и какой датой оно будет подписано, неизвестно. Редакция направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать перспективы досрочного завершения в областном центре отопительного сезона.