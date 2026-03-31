В Дзержинске Нижегородской области создадут еще 3 производства

Еще три производства появятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Резидентам ОЭЗ в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» предоставляются налоговые преференции.
Один из новых резидентов — станкозавод «Арматек» — планирует создать на территории особой экономической зоны станкостроительное предприятие, которое будет производить многофункциональные обрабатывающие центры с системами числового программного управления. Такая продукция используется в автомобильной, авиационной, медицинской и других отраслях промышленности. Кроме того, в рамках проекта будет открыт профильный научно-конструкторский центр. Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей, планируется создание 89 рабочих мест. При выходе на проектную мощность ежегодно завод будет выпускать более 280 станков.
В планах второго резидента — компании «Арт Силз» — создание высокоточного импортозамещающего производства многослойных композитных мембран для пищевой и медицинской отраслей. В рамках проекта предусмотрено создание 48 рабочих мест. Объем производства составит 320 млн мембран в год.
Также экспертный совет поддержал проект компании «Европласт», которая намерена создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Предприятие будет выпускать стальные трубы, применяемые в строительстве, а также теплицы. Ежегодный объем производства составит более 1,3 млн тонн труб и 24 тыс. теплиц.
«Корпорация развития продолжает привлекать в Нижегородскую область новых инвесторов, которые создают нужные экономике региона производства и новые рабочие места. Одобренные сегодня проекты связаны с машиностроением, химией и металлообработкой. Их продукция закроет потребности сразу нескольких отраслей. Ожидаем, что совокупный объем налоговых поступлений от трех предприятий в течение 10 лет составит примерно 2,7 миллиарда рублей», — отметил заместитель губернатора области Егор Поляков.
Напомним, преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы. Также они позволяют освободиться от уплаты налогов на имущество и землю и транспортного налога.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.