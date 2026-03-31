В Дзержинске Нижегородской области создадут еще 3 производства

Один из новых резидентов — станкозавод «Арматек» — планирует создать на территории особой экономической зоны станкостроительное предприятие, которое будет производить многофункциональные обрабатывающие центры с системами числового программного управления. Такая продукция используется в автомобильной, авиационной, медицинской и других отраслях промышленности. Кроме того, в рамках проекта будет открыт профильный научно-конструкторский центр. Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей, планируется создание 89 рабочих мест. При выходе на проектную мощность ежегодно завод будет выпускать более 280 станков.