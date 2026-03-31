Еще 19 древних поселений и курганов в Ростовской области признали памятниками

На Дону защитили 19 выявленных памятников археологии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 19 выявленных памятников археологии получили статус объектов культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев, передает «Город N».

Объекты внесены в единый государственный реестр по заявке регионального комитета по охране ОКН.

В перечень вошли памятники археологии в Волгодонском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском и Пролетарском районах. Среди них — поселение «Каргальская I», курганы «Михайловка V», «Грачев VII», «Трактирный VI», «Русско-Прохоровский I-III», а также группа курганов «Савельев II-VI» и другие.

Всего в настоящее время на территории Ростовской области насчитывается более 8 тысяч подобных памятников федерального значения.

