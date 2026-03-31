В Нижнем Новгороде открыли крупный логистический комплекс

Один из крупнейших логистических комплексов Нижегородской области открыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона. Деятельность по поддержке бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Комплекс построило предприятие «НиноГрад» для компании Ozon. Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи для доставки клиентам.
«Новый логистический комплекс — один из самых крупных в регионе. В прошлом году его создание получило статус приоритетного инвестпроекта Нижегородской области. Благодаря комплексному развитию логистической инфраструктуры регион получает увеличение общего объема качественных складских помещений более чем на 20%, а также новые рабочие места и налоговые поступления», — отметил губернатор региона Глеб Никитин.
Складской комплекс построен в соответствии со всеми требованиями и оснащен высокотехнологичными средствами безопасности и связи. В компании подчеркнули, что расширение логистической инфраструктуры именно в Нижнем Новгороде связано с устойчивым ростом спроса на услуги маркетплейса.
«С начала 2026 года число заказов в Нижегородской области увеличилось на 80%. Растет и количество местных продавцов — по итогу 2025 года с нами сотрудничает почти на 30% больше предпринимателей в регионе, чем годом ранее. Их товарооборот в среднем увеличивается в шесть раз в первые три года работы. Чтобы удовлетворять растущий спрос, мы продолжаем развивать логистическую инфраструктуру в регионе», — рассказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.
Напомним, для получения инвестпроектом статуса приоритетного инвесторы могут подать заявку на портале или обратиться в минэкономразвития региона. Таким проектам могут быть предоставлены льготы по налогу на имущество организаций.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.