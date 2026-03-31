Во Владивостоке открыли новый физкультурно-оздоровительный центр

Новый физкультурно-оздоровительный центр (ФОК) открыли 25 марта на стадионе «Строитель» во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Создание комфортных условий для занятий физической культурой отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Новый комплекс включает в себя современный спортивный зал, оснащенный всем необходимым, а также центр тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». В нем смогут заниматься игровыми видами спорта и функциональным многоборьем до 400 человек ежедневно. Также комплекс позволяет проводить соревнования различного уровня.
На открытии объекта губернатор края Олег Кожемяко отметил, что работа центра началась в год 95-летия ГТО.
«Это движение в России сейчас набирает обороты, здесь [в центре] можно в любую погоду попробовать свои силы, сдать нормативы, получить золотой, серебряный или бронзовый значок. Планируем развивать этот комплекс, здесь будет создан центр бокса. С этой площадки дети и подростки будут делать первые шаги в спорте, ставить перед собой цели и достигать их, равняясь на лучших», — подчеркнул Кожемяко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.