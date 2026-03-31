В Нижнекамске на крупном нефтехимическом производстве произошёл пожар: погиб человек, ещё полсотни пострадали

Возгорание началось после сбоя оборудования, на месте работают экстренные службы.

Источник: Клопс.ru

В Татарстане на предприятии «Нижнекамскнефтехим» после сбоя оборудования начался пожар, погиб один человек и пострадали ещё 50. Об этом, ссылаясь на пресс-службу компании «Сибура», пишет ТАСС во вторник, 31 марта.

«В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь. Также на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в организации.

Как отмечает «Коммерсант», пожар на предприятии локализовали. В операции участвовали более 60 сотрудников МЧС и 19 спецмашин.

В Челябинской области после мощного взрыва на предприятии, унёсшего жизни 12 человек, возбудили уголовное дело.