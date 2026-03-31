В Нижнекамске на крупном нефтехимическом производстве произошёл пожар: погиб человек, ещё полсотни пострадали

В Татарстане на предприятии «Нижнекамскнефтехим» после сбоя оборудования начался пожар, погиб один человек и пострадали ещё 50. Об этом, ссылаясь на пресс-службу компании «Сибура», пишет ТАСС во вторник, 31 марта.