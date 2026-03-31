Поиски Усольцевых в Красноярском крае могут возобновить к маю

Масштабные поиски семьи Усольцевых, которая пропала осенью 2025 года в горной тайге Красноярского края, могут возобновиться к маю. Об этом ТАСС сообщил экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко.
Специалист добавил, что в прошлом году плотность поисков была очень высокой, при этом никаких следов родственников не нашли.
— То, что там что-то весной найдут, тоже вопрос. Может найдут, может не найдут, — говорит бывший спасатель.
Напомним, супруги — 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина — в конце сентября пошли прогуляться по живописному маршруту около поселка Кутурчин вместе с пятилетней дочкой Ариной и любимым питомцем. После этого они… исчезли.
Безрезультатные поиски, отсутствие следов и зацепок породили множество версий случившегося, включая конспирологические.