Нижегородская канатная дорога переходит на летний режим с 1 апреля

С 1 апреля канатная дорога Нижний Новгород — Бор начнет работать по новому расписанию. Об этом сообщает АО «Нижегородские канатные дороги».
С понедельника по субботу подъемник работает с 6:45 до 22:00. По воскресеньям и в праздничные дни — с 9:00 до 22:00. Плановое техническое обслуживание теперь проводят ранним утром, до открытия, чтобы не создавать неудобств пассажирам.
Напомним, в прошлом году на канатной дороге завершилась масштабная модернизация. Подвижной состав полностью обновили: вместо 28 кабин теперь курсирует 56. Пропускная способность выросла вдвое, время ожидания сократилось. Новые кабины оснащены видеонаблюдением, зарядками для гаджетов и медиаэкранами, а также приспособлены для маломобильных пассажиров.
В планах — создание теплого контура на станциях, замена несущего каната и интеграция с новыми станциями Автозаводской линии метро. В перспективе канатная дорога станет частью крупного транспортно-пересадочного узла.