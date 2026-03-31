Нижегородская канатная дорога переходит на летний режим с 1 апреля

С понедельника по субботу подъемник работает с 6:45 до 22:00. По воскресеньям и в праздничные дни — с 9:00 до 22:00. Плановое техническое обслуживание теперь проводят ранним утром, до открытия, чтобы не создавать неудобств пассажирам.