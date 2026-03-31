Грунт сошел на улице Одесской рядом с ИТ-кампусом «Неймарк»

Еще один сход грунта произошел в Нижнем Новгороде. В этот раз оползень появился на улице Одесской в районе ИТ-кампуса «Неймарк». Как сообщили в городской администрации, это могло произойти из-за переувлажнения почвы в связи с обильными осадками.
В настоящее время на месте работают специалисты мэрии и управления инженерной защиты территории. По их мнению, сход грунта не должен повлиять на работу общественного транспорта. В ближайшее время склон после оползня будет восстановлен.
Напомним, ранее сход грунта случился 27 марта на Зеленском съезде. Земля попала на проезжую часть, что затруднило работу общественного транспорта. Дорогу полностью перекрыли, а маршруты автобусов скорректировали. Несколько дней специалисты ликвидировали последствия оползня. Частично движение на Зеленском съезде будет возобновлено 31 марта.