Украина и США создают совместное предприятия по сборке дронов

Проект совместного предприятия пока находится на стадии утверждения. До регистрации компания General Chereshnya должна получить одобрение украинского президента Владимира Зеленского.
Американцы в рамках сотрудничества обязуются обеспечить научно-техническую инфраструктуру, а украинцы — технологическую экспертизу, что фактически значит, что испытание новых дронов в боевых условиях будет производиться в зоне конфликтов с Россией, в Персидском заливе или в Африке.
General Cherry известна на рынке вооружений как разработчик высокоскоростного дрона-перехватчика General Chereshnya Bullet. Беспилотник способен обнаруживать и нейтрализовать БПЛА типа «Герань», а также вертолеты. Компания выпускает три модификации дрона: дневную, ночную и с системой донаведения.
Продукция General Cherry используется ВСУ в зоне СВО против ВС России.