Украина и США создают совместное предприятия по сборке дронов

Украинская компания General Chereshnya («Генерал Черешня») и американская корпорация Wilcox Industries создают совместное предприятие, которое займется выпуском беспилотников. Цехи сборки разместятся в США. В перечень продукции украино-американского предприятия войдут FPV-дроны и беспилотники-перехватчики, сообщает RTVI со ссылкой на издание «Милитарный».

Дроны совместного производства будут соответствовать стандартам Пентагона и поставляться для вооружения американской армии. Кроме того, партнеры намерены реализовать свою продукцию в другие страны, уточняет RTVI.

Проект совместного предприятия пока находится на стадии утверждения. До регистрации компания General Chereshnya должна получить одобрение украинского президента Владимира Зеленского.

Американцы в рамках сотрудничества обязуются обеспечить научно-техническую инфраструктуру, а украинцы — технологическую экспертизу, что фактически значит, что испытание новых дронов в боевых условиях будет производиться в зоне конфликтов с Россией, в Персидском заливе или в Африке.

General Cherry известна на рынке вооружений как разработчик высокоскоростного дрона-перехватчика General Chereshnya Bullet. Беспилотник способен обнаруживать и нейтрализовать БПЛА типа «Герань», а также вертолеты. Компания выпускает три модификации дрона: дневную, ночную и с системой донаведения.

Продукция General Cherry используется ВСУ в зоне СВО против ВС России.

