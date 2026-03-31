С 1 апреля в Воронеже у двух автобусов изменятся маршруты

С 1 апреля в системе городского транспорта столицы Черноземья новшества: изменятся схемы движения автобусных маршрутов №№ 18 и 92. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.
Автобусы № 18 будут заезжать к ТРЦ «Московский проспект» при движении с улицы Шишкова. Транспорт проследует по улицам 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова, Московскому проспекту (с разворотом на нем), бульвару Победы, улице Жукова и далее по маршруту.
Что касается маршрута № 92: изменится место посадки пассажиров у цирка. С 1 апреля воронежцам придется садиться на эти автобусы на улице Моисеева. Транспорт далее проследует по улицам Челюскинцев, Краснознаменной и далее по маршруту.
— В обратном направлении путь следования не меняется, — отметили в городской администрации.