В Воронеже осудили доцента коммерческого вуза, продававшего готовые ВКР студентам

В Воронеже вынесли приговор бывшему доценту коммерческого вуза. Женщина превратила подготовку дипломных работ в коррупционный бизнес. Следствие и суд установили, что в период с 2019 по 2022 года она успела получить от пяти студентов в общей сложности 125 тысяч рублей. Об этом 31 марта сообщили в региональном СУ СК.