В Воронеже осудили доцента коммерческого вуза, продававшего готовые ВКР студентам

Женщина с 2019 по 2022 годы заработала 125 тысяч на продаже дипломов пяти студентам.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже вынесли приговор бывшему доценту коммерческого вуза. Женщина превратила подготовку дипломных работ в коррупционный бизнес. Следствие и суд установили, что в период с 2019 по 2022 года она успела получить от пяти студентов в общей сложности 125 тысяч рублей. Об этом 31 марта сообщили в региональном СУ СК.

Деньги передавались не просто за лояльность на экзаменах, а за полный «пакет услуг». Преподаватель самостоятельно писала выпускные квалификационные работы (ВКР) за учащихся и сама же оформляла на них положительные отзывы, гарантируя тем самым беспрепятственную и успешную защиту дипломов.

На основании свидетельских показаний и материалов следственных действий суд признал женщину виновной в пяти эпизодах коммерческого подкупа (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Ей назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, осужденную на 3 года лишили права заниматься любой педагогической деятельностью.