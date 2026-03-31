Строительство второго корпуса школы № 136 в Перми одобрила Госэкспертиза

Эксперты выдали положительное заключение на строительство нового корпуса школы № 136 имени полковника милиции Я. А. Вагина, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Четырёхэтажный корпус разместится на одной территории с уже действующей школой и будет рассчитан на 1000 учеников с 5 по 11 классы. Здание появится на улице милиционера Власова, работы начнутся в 2027 году.
В проекте — учебные классы, столовая с обеденным залом, актовый и два спортивных зала, а также библиотека, конференц-зал, коворкинг и медиатека. На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, игровыми и гимнастическими площадками, а также полосу препятствий и амфитеатр для занятий на свежем воздухе и культурных мероприятий.
Проектирование ведётся компанией «Талан» в рамках комплексного развития территории (КРТ) Индустриального района. На сегодня в регионе заключено 50 договоров о КРТ, их совокупный градостроительный потенциал превышает 3,5 миллиона квадратных метров.