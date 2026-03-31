На Обходе Красноярска приступили к строительным работам

Основные строительно-монтажные работы по реконструкции транспортной развязки и путепровода начались на Обходе Красноярска. Ремонт проводят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.
Реконструкция стартовала в 2025 году, тогда подрядчиком выполнялись подготовительные работы: переустройство электросетей, коммуникаций, систем связи и демонтаж ранее существующей АЗС. К основному объему дорожники приступили в этом сезоне. В ходе работ специалисты расширят путепровод через проспект Котельникова в поселке Солонцы, усилят основание трассы и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, там сделают водоотвод, освещение, пешеходные тротуары, барьерное ограждение, подземный пешеходный переход и дорожки из поселка Новалэнд в Солонцы.
«С наступлением тепла подрядная организация приступила к дальнейшей реализации объекта. Сейчас дорожники приступили к укладке водопропускных труб, завершили отсыпку земполотна будущей объездной дороги для устройства подземного пешеходного перехода. В ближайшее время специалисты уложат на объезде асфальтобетонное покрытие, обустроят его дорожно-знаковой информацией, после чего осуществим первое изменение схемы движения — ориентировочно в первой половине апреля… Полностью объект будет сдан в 2027 году», — рассказал руководитель регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.
Обход Красноярска связывает краевой центр с федеральной дорогой Р-255 «Сибирь». Это направление обеспечивает кратчайшую связь города с поселком городского типа Емельяново и международным аэропортом Красноярска им. Д. А. Хворостовского. Также по трассе может проезжать грузовой и легковой транспорт, что исключает их движение по дорогам города. Трафик на сегодняшний день составляет около 37 тыс. автомобилей в сутки, в 2033 году расчетная интенсивность составит почти 60 тыс. в сутки, а в 2041 году — 76 тыс. машин.
Напомним, всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы в этом году проведут на 59 объектах региональной дорожной сети. Так, планируется восстановить 168 км покрытия дорог и ввести в эксплуатацию 250 пог. м мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.