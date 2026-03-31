На Обходе Красноярска приступили к строительным работам

Обход Красноярска связывает краевой центр с федеральной дорогой Р-255 «Сибирь». Это направление обеспечивает кратчайшую связь города с поселком городского типа Емельяново и международным аэропортом Красноярска им. Д. А. Хворостовского. Также по трассе может проезжать грузовой и легковой транспорт, что исключает их движение по дорогам города. Трафик на сегодняшний день составляет около 37 тыс. автомобилей в сутки, в 2033 году расчетная интенсивность составит почти 60 тыс. в сутки, а в 2041 году — 76 тыс. машин.