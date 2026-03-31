Виновник смертельного ДТП на Ларина в Нижнем Новгороде отправлен под стражу

После аварии он попытался сбежать из города.

Источник: Комсомольская правда

Мужчину, виновного в смертельном ДТП на улице Ларина в Нижнем Новгороде, задержали в Самаре. После аварии он попытался покинуть страну, чтобы избежать наказания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 19 марта. По версии следствия, 34-летний водитель отечественного автомобиля при небезопасном манёвре выехал за пределы проезжей части и сбил 75-летнего мужчину. Пешеход был госпитализирован, но на следующий день скончался в больнице.

После аварии виновник дождался приезда полиции, но, не оформив документы, скрылся в неизвестном направлении. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что он является гражданином иностранного государства и находится на территории России незаконно.

Мужчину задержали оперативники самарской полиции. Как установили правоохранители, после ДТП он предпринял неудачную попытку покинуть страну. В настоящее время фигурант заключён под стражу.