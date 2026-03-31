Минчане смогут получить консультации врачей без записи в поликлинику

Жители Минска смогут проконсультироваться у врачей без записи в поликлинику.

Источник: Комсомольская правда

Минчане смогут получить консультации врачей без записи в поликлинику. Подробности рассказала председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Наталья Воронова, сообщает sb.by.

Она сообщила, что в столице стартует масштабный проект РОО «Белая Русь» — «Белая Русь — за здоровую Беларусь!», который приурочен ко Всемирному дню здоровья (его отмечают 7 апреля). Пилотной площадкой был выбран Минск, однако в дальнейшем проект намерены распространить на все регионы страны.

Наталья Воронова обратила внимание, что особое внимание будет уделено профилактике неинфекционных заболеваний. Так, онкология, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии остаются основными причинами смертности и инвалидности. Она добавила, что современное информирование и скрининги в рамках проекта дадут возможность выявить риски на ранних стадиях.

— Для человека наш проект означает прежде всего повышение личной ответственности за свое здоровье, доступность экспертной помощи (в рамках месячника можно будет получить консультации специалистов без записи в поликлинику), популяризацию позитивного досуга как альтернативы вредным привычкам через участие в спортивных праздниках, марафонах здоровья, волонтерских акциях, — подчеркнула председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь».

Она уточнила, что в проекте принимают участие люди всех возрастов — от школьников до пенсионеров. Главная цель состоит в создании у минчан устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья, сделать здоровый образ жизни нормой, основой благополучия личности и государства.

Первые мероприятия состоятся уже 2 апреля. Всего в рамках проекта запланировано проведение 42 мероприятий.

