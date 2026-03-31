Работники «Транснефть — Западная Сибирь» провели профориентационные встречи и уроки для школьников и студентов

По инициативе АО «Транснефть — Западная Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») в рамках программы сотрудничества «Школа — ссуз/вуз — предприятие» состоялись встречи и тематические уроки для студентов Ачинского техникума нефти и газа, Аэрокосмического колледжа СибГУ им. Решетнева и учеников четырех средних школ Красноярского края.
В образовательных встречах приняли участие 120 учеников 8−9 классов и порядка 450 студентов. Учащиеся познакомились с деятельностью АО «Транснефть — Западная Сибирь», узнали об особенностях работы отрасли трубопроводного транспорта нефти, посмотрели видеоролики о предприятии и востребованных профессиях, получили презентационные буклеты.
На интересующие вопросы отвечали представители Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) — специалисты отдела кадров и рабочие разных специальностей. Отдельное внимание было уделено вопросам целевого обучения и перспективам трудоустройства.
Работники Красноярского РНУ также приняли участие в Неделе карьеры в СибГУ им. Решетнева. Более 1 000 студентов посмотрели презентацию АО «Транснефть — Западная Сибирь», поучаствовали в интерактивных играх и викторине.
Подобные профориентационные мероприятия помогают предприятию формировать перспективный кадровый резерв, а образовательным организациям — установить связи с компаниями-работодателями.
Так, помимо взаимодействия по вопросам профориентации, АО «Транснефть — Западная Сибирь» в 2025 году в рамках благотворительности направило средства на оснащение учебной лаборатории СибГУ им. Решетнева необходимым оборудованием и мебелью.
Подготовка квалифицированных кадров для нефтепроводной отрасли — один из приоритетов деятельности АО «Транснефть — Западная Сибирь». Предприятие на регулярной основе организовывает экскурсии, профориентационные уроки, учебные, производственные и преддипломные практики для студентов, научно-технические конференции молодых специалистов.