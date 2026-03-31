Ливни, град и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую область

В Волгоградской области ожидаются серьезные изменения погоды, которые принесет Каспийский циклон, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Во второй половине дня, с 16:30 до 18:30, и до конца суток 31 марта, а также в течение всего 1 апреля, в отдельных районах прогнозируют комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Жителям и гостям региона стоит приготовиться к ливням, которые будут сопровождаться грозами, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.