Ливни, град и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую область

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в регионе 31 марта и 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ожидаются серьезные изменения погоды, которые принесет Каспийский циклон, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Во второй половине дня, с 16:30 до 18:30, и до конца суток 31 марта, а также в течение всего 1 апреля, в отдельных районах прогнозируют комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Жителям и гостям региона стоит приготовиться к ливням, которые будут сопровождаться грозами, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. В первую очередь, паркуйте свои автомобили только в безопасных местах, подальше от деревьев и хрупких конструкций. Находясь на улице, старайтесь обходить рекламные щиты, ветхие строения и другие шаткие конструкции, которые могут быть опасны при сильном ветре.

Особое внимание следует уделить водителям. Управляя автомобилем в условиях ухудшенной видимости и сильного ветра, будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Также не оставляйте детей без присмотра на улице, особенно во время непогоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Каспийский циклон принесет апрельские грозы, ливни и шторм: какая погода будет в Волгограде в апреле 2026 года.

Массовое отключение света 1 апреля грозит шести районам Волгограда.