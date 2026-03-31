Расписание автобусов до кладбищ в Волжском в Вербное воскресенье 5 апреля 2026

В день Вербного воскресенья 5 апреля 2026 года в Волжском на маршруты выйдут дополнительные автобусы, которые довезут жителей Волгоградской области до кладбищ. Также в расписание автобусов внесут дополнительные рейсы городских маршрутов, сообщили в мэрии.
Так, Волжская автоколонна 1732 в Вербное воскресенье 5 апреля 2026 запустит дополнительные маршруты автобусов № 60 «Парк (42 квартал) — Кладбище № 2» и № 62 «30 микрорайон — Кладбище № 2». Возить волжан они будут с 8 до 16 часов с отправлением каждые 30 минут. Перерыв на обед — с 11.00 до 13.00.
Также до центрального входа на кладбище № 2 Волжского можно доехать городскими автобусами, № 4, № 34, № 41, № 42 и № 11. Со стороны часовни — автобусами № 117, № 109 и № 51.
До кладбища № 4 на улице Александрова, 99 в Волжском добраться можно автобусом № 55 «37 микрорайон — Новое Кладбище».
При этом на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку личные автомобили на территорию кладбищ не пустят. Проезд на кладбища Волжского будет закрыт с 6 по 10 апреля и с 13 по 18 апреля с 7.00 до 13.00 часов, 11, 18 и 20 апреля — весь день с 7.00 до 20.00, а 5, 12, 19 и 21 апреля — с 7.00 до 15.00 часов. Ограничение в том числе касается инвалидов и пенсионеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Дачные маршруты Волгограда, Волжского и Камышина 2026: расписание пригородных автобусов.
Каспийский циклон принесет апрельские грозы, ливни и шторм в Волгоград и область.