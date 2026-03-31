Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС обратилось к волгоградцам с экстренным предупреждением

Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Волгоградской области. В региональном ГУ МЧС предупредили о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, которые ожидаются уже сегодня.

Погода в Волгоградской области начнет портиться сегодня, 31 марта, в период времени с 16−30 до 18−30 ч. До конца сегодняшнего дня и завтра, 1 апреля, в отдельных районах пройдут ливни с грозами, градом, а ветер усилиться до 20 метров в секунду.

В ГУ МЧС просят жителей региона парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.