В Нижнекамске отменили все культурные и массовые мероприятия

Источник: РБК

Все массовые мероприятия в Нижнекамске, запланированные на 31 марта, отменены. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«На сегодняшний вечер в Нижнекамске отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия. О дате их проведения будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Ранее в городе произошел пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехим», причиной возгорания стал сбой в работе оборудования. В результате один человек погиб, как минимум 50 пострадали.

«Нижнекамскнефтехим» принадлежит компании «Сибур». Это один из крупнейших в мире производителей синтетических каучуков.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 Уголовного кодекса). По данным следствия, в одном из цехов завода произошел «хлопок». Очевидицы рассказали РБК, что перед началом пожара были слышны звуки взрыва.

Как сообщил мэр Нижнекамска, у некоторых местных жителей в результате происшествия пострадало имущество, в том числе были выбиты стекла.

