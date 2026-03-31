Кадрами крупного пожара в жилом секторе Волгограда поделились в Telegram

Крупный пожар вспыхнул 31 марта в Советском районе Волгограда.
Судя по кадрам видео, огонь разгорелся вблизи жилого сектора. По словам горожан, пламя охватило камыши неподалеку от гипермаркета «Лента».
Первые кадры с места событий появились около часу дня — огонь в это время пылал в полную силу, а клубы черного дыма поднимались на огромную высоту.
Около половины третьего горожане сообщили, что пламя почти потушили, но на месте еще работают экстренные службы.
По данным спасательного ведомства, в пожаре никто не пострадал. По мнению местных жителей, причиной стала детская шалость.
Ранее масштабный ландшафтный пожар встревожил жителей Новоаннинского района. Они также поделились видео с места событий.
