Стала известна дата проведения республиканского субботника

«Республиканский субботник пройдет в Беларуси 18 апреля», — сказано в сообщении.
Там отмечено, что заработанные на субботнике деньги пойдут на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.
Новый музей.
Национальный исторический музей в Минске строят недалеко от Дворца Независимости — резиденции президента Беларуси. Раньше на этом месте находился парк развлечений.
Возведению нового музея государство уделяет большое внимание и считает его важным объектом. Рядом с музеем появится парк Народного единства. При этом стройке присвоен статус всебелорусской молодежной. Участие в ней могут принять молодые люди в возрасте до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов.
Строительство музея не останавливали даже в холода. Для этого на стройплощадке использовали тепловые пушки.
Как сообщал мэр Минска Владимир Кухарев, строительство Национального исторического музея планируется завершить в 2026 году. Глава Мингорисполкома отмечал, что уже идет работа над экспозициями и что «это будет очень современный музей».