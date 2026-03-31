Стала известна дата проведения республиканского субботника

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление о проведении республиканского субботника — мероприятие состоится чуть менее, чем через три недели, сообщил правительственный Telegram-канал.

Источник: Sputnik.by

«Республиканский субботник пройдет в Беларуси 18 апреля», — сказано в сообщении.

Там отмечено, что заработанные на субботнике деньги пойдут на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.

Новый музей.

Национальный исторический музей в Минске строят недалеко от Дворца Независимости — резиденции президента Беларуси. Раньше на этом месте находился парк развлечений.

Возведению нового музея государство уделяет большое внимание и считает его важным объектом. Рядом с музеем появится парк Народного единства. При этом стройке присвоен статус всебелорусской молодежной. Участие в ней могут принять молодые люди в возрасте до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов.

Строительство музея не останавливали даже в холода. Для этого на стройплощадке использовали тепловые пушки.

Как сообщал мэр Минска Владимир Кухарев, строительство Национального исторического музея планируется завершить в 2026 году. Глава Мингорисполкома отмечал, что уже идет работа над экспозициями и что «это будет очень современный музей».