По темпам роста зарплат Воронежская область стала второй в России

Воронежская область заняла второе место в России по темпу роста зарплат. Итоги социально-экономического развития региона за 2025 год были озвучены на совещании в областном правительстве в понедельник, 30 марта.
Номинальная заработная плата воронежцев в прошлом году составила 75 524,7 рубля. Она выросла на 19%. Рост реальной зарплаты составил 8,9%.
Также, по данным властей, уровень официально зарегистрированной безработицы в 2025 году был равен 0,5%.
Среднедушевые денежные доходы населения достигли 62 726 рублей, что демонстрирует динамику в размере 117,4%.