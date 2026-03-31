Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По темпам роста зарплат Воронежская область стала второй в России

Номинальная заработная плата жителей региона в 2025 году выросла на 19%, реальная — на 8,9%.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежская область заняла второе место в России по темпу роста зарплат. Итоги социально-экономического развития региона за 2025 год были озвучены на совещании в областном правительстве в понедельник, 30 марта.

Номинальная заработная плата воронежцев в прошлом году составила 75 524,7 рубля. Она выросла на 19%. Рост реальной зарплаты составил 8,9%.

Также, по данным властей, уровень официально зарегистрированной безработицы в 2025 году был равен 0,5%.

Среднедушевые денежные доходы населения достигли 62 726 рублей, что демонстрирует динамику в размере 117,4%.