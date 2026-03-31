В Подмосковье в этом году отремонтируют более 20 дорог к медучреждениям

Работы проведут как в городской черте, так и в малых населенных пунктах. Например, в Люберцах обновят более 2 км покрытия на Октябрьском проспекте, где расположена Люберецкая областная больница. В Коломне отремонтируют 1,5 км асфальта на улице Астахова: от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней, на которой расположены взрослая и детская поликлиники. А в Высоковске заменят 2,8 км покрытия на улице Владыкина, где находится поликлиника № 4. В Раменском округе отремонтируют свыше 8 км дороги ММК — Григорово — Гжель, в Ленинском округе — Володарское шоссе и улицу Центральную в поселке Володарского.