В Подмосковье в этом году отремонтируют более 20 дорог к медучреждениям

Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям, отремонтируют в этом году в Московской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. Работы выполнят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Дорожники обновят более 100 километров асфальтобетонного покрытия на региональной сети, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений в 20 округах Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Марат Сибатулин.
Работы проведут как в городской черте, так и в малых населенных пунктах. Например, в Люберцах обновят более 2 км покрытия на Октябрьском проспекте, где расположена Люберецкая областная больница. В Коломне отремонтируют 1,5 км асфальта на улице Астахова: от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней, на которой расположены взрослая и детская поликлиники. А в Высоковске заменят 2,8 км покрытия на улице Владыкина, где находится поликлиника № 4. В Раменском округе отремонтируют свыше 8 км дороги ММК — Григорово — Гжель, в Ленинском округе — Володарское шоссе и улицу Центральную в поселке Володарского.
Отметим, всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать более 150 участков региональных дорог. Они обеспечивают подъезд к домам и местам притяжения жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.