Ковры все еще в топе. Чем россияне украшают свои дома и квартиры

Самыми популярными предметами для украшения дома стали картины, репродукции и постеры. Их используют 53% россиян. Это следует из опроса ВЦИОМа, в котором приняли участие 1,6 тыс. жителей страны старше 18 лет.
Вторыми по популярности (35%) стали статуэтки, фигурки, куклы и маски. В топ-3 также вошли вазы (21%). Декорировать дома коврами предпочитают 18% респондентов, еще 9% используют для этого антикварную мебель.
Чаще всего (37%) россияне получали украшения в подарок. Около четверти (27%) купили предметы декора в специализированном магазине. Еще 25% сообщили, что сделали их сами, а 24% — приобрели на маркетплейсах. В сувенирных магазинах в путешествиях украшения для дома покупали 19%, на блошиных рынках — 8%, а в галереях, у художников или на аукционах — 7%. В свою очередь, 8% россиян элементы декора достались от прошлых хозяев жилища, а 6% — по наследству.
Большинство (56%) опрошенных приобретали украшения для дома, чтобы создать уют, еще 48% — для эстетического удовольствия. Для 27% респондентов это возможность сохранить память о событиях или людях. Лишь 9% россиян назвали покупку элементов декора возможностью познакомиться с другими культурами.
«Результаты опроса говорят о важном изменении в восприятии россиянами символической функции своего домашнего интерьера. Если раньше она состояла в демонстрации достатка и статуса хозяина дома, то теперь речь идет о другом. Интерьер все больше воспринимается как способ отразить уникальность собственной личности, создать приятную именно для себя самих домашнюю атмосферу», — объяснила замдиректора по политическим исследованиям ВЦИОМа Мария Атаева.
Равнодушны к украшению дома 20% участников исследования. Чаще это россияне старше 60 лет (27%), жители сел (26%) и активные телезрители (34%).
Чем россияне хотят заниматься после 45 лет
Опрос, проведенный образовательным холдингом Skillbox совместно с социальной сетью «Одноклассники», показал, что более половины россиян старше 45 лет (52%) в зрелом возрасте начали заниматься тем, что раньше откладывали. Например, сделали первые шаги в новом направлении или приступили к давно запланированным занятиям.
Больше всего времени россияне старше 45 лет тратят на дом и быт (46%), интернет и социальные сети (38%) и работу или подработку (37%). Однако распределение времени не всегда совпадает с их приоритетами: респонденты хотели бы уделять больше времени путешествиям (57%), заботе о здоровье (36%) и дополнительному заработку (33%). Почти каждый пятый (19%) отмечает, что хотел бы чаще посвящать время освоению нового и обучению.